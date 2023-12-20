Челтер-Коба – пещерный монастырь, расположенный на территории современного Бахчисарайского района. Большинство крымских пещерных поселений и монастырей построено на территории современного Бахчисарайского района.
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