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Царьград

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В Челябинске 15 тысяч верующих прошли крестным ходом по центру города

В Челябинске 15 тысяч верующих прошли крестным ходом по центру города

Крестный ход в честь Собора святых Челябинской митрополии прошёл 11 сентября от мемориала «Золотая гора» до кафедрального собора Рождества Христова.

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