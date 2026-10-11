В Челябинске 15 тысяч верующих прошли крестным ходом по центру города

Крестный ход в честь Собора святых Челябинской митрополии прошёл 11 сентября от мемориала «Золотая гора» до кафедрального собора Рождества Христова.
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