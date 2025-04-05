В Республике Татарстан введено 1 млн 473 тыс. кв. м жилья, или 45% от плана

О ходе жилищного строительства в республике, о программах по обеспечению жильем отдельных категорий граждан и других мероприятиях доложил сегодня на совещании в Доме Правительства Татарстана министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.