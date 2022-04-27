ВМС США начали расследовать гибель 7 моряков с авианосца «Джордж Вашингтон»

Командующий ВМФ США адмирал Дэрил Кодл дал поручение командующему военно-морскими силами Атлантического командования ВМС США контр-адмиралу Джону Мейеру провести расследование гибели моряков, прикомандированных к авианосцу «Джордж Вашингтон».
Командующий ВМФ США адмирал Дэрил Кодл дал поручение командующему военно-морскими силами Атлантического командования ВМС США контр-адмиралу Джону Мейеру провести расследование гибели моряков, прикомандированных к авианосцу «Джордж Вашингтон».
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