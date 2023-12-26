16 тысяч мальков различных рыб выпустили в реку Курасан в Челябинской области

Биоразнообразие водного объекта осуществили в рамках экологической программы. В нынешнем году вокруг Курасанского месторождения в Челябинской области прошли масштабные мероприятия по восстановлению лесного массива и речной фауны.
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