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Елена Вяльбе: «Глава FIS сказал, что даже если так получится, что мы будем допущены к международным стартам, в Скандинавию нас точно не пустят»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о возможном продлении отстранения россиян от международных соревнований.

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