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МОСИНФОРМ

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«Мосбилет» приглашает увидеть один из главных хитов Театра Моссовета

«Мосбилет» приглашает увидеть один из главных хитов Театра Моссовета

Музыкальный спектакль «Бременские музыканты» в Государственном академическом театре имени Моссовета 19 июля показали в 100-й раз: постановка художественного руководителя Евгения Марчелли остается едва ли не самой аншлаговой в репертуаре театра со дня премьеры, которая состоялась осенью 2023 года.

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