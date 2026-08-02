«Мосбилет» приглашает увидеть один из главных хитов Театра Моссовета

Музыкальный спектакль «Бременские музыканты» в Государственном академическом театре имени Моссовета 19 июля показали в 100-й раз: постановка художественного руководителя Евгения Марчелли остается едва ли не самой аншлаговой в репертуаре театра со дня премьеры, которая состоялась осенью 2023 года.