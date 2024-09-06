МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 398 подписчиков

«Волосы дыбом встали». Протеже «президента» живет в автобусе на парковке

«Волосы дыбом встали». Протеже «президента» живет в автобусе на парковке

«Волосы дыбом встали».15,2K прочтений Сегодня Жители нескольких домов на Шарикоподшипниковской улице лишились покоя, когда у них во дворе припарковался, казалось, ничем не приметный автобус.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх