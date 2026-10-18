Артисты записали совместное видео на юбилее Николая Баскова. Сергей Лазарев и Анастасия Волочкова соцсетиСергей Лазарев и Анастасия Волочкова сняли вместе ролик, возвратившись к эпизоду с так и несостоявшимся снимком на красной дорожке.