Расчеты самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции

Системы обнаружения современных зенитных комплексов позволяют оператором вычислять в небе как крупные, движущиеся объекты, такие как крылатые и баллистические ракеты, вертолеты, самолеты или снаряды РСЗО, в том числе западного образца, так и совсем небольшие.