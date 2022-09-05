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Расчеты самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции

Расчеты самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции

Системы обнаружения современных зенитных комплексов позволяют оператором вычислять в небе как крупные, движущиеся объекты, такие как крылатые и баллистические ракеты, вертолеты, самолеты или снаряды РСЗО, в том числе западного образца, так и совсем небольшие.

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