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За что Алису и Хеймдалля Тепляковых хотят отстранить от занятий: новый скандал

За что Алису и Хеймдалля Тепляковых хотят отстранить от занятий: новый скандал

На детей пожаловались другие ребята. фото: кадр из видео youtube-канала @alisaxuexi «Учимся с Алисой»Алиса и Хеймдалль Тепляковы ходят вместе на занятия по вокалу, однако другие ребята протестуют против их нахождения в коллективе.

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