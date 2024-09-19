За что Алису и Хеймдалля Тепляковых хотят отстранить от занятий: новый скандал

На детей пожаловались другие ребята. фото: кадр из видео youtube-канала @alisaxuexi «Учимся с Алисой»Алиса и Хеймдалль Тепляковы ходят вместе на занятия по вокалу, однако другие ребята протестуют против их нахождения в коллективе.
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