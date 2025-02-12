Трамп анонсировал освобождение американца после возвращения Марка Фогеля

Президент США Дональд Трамп сообщил о предстоящем освобождении ещё одного американца 12 февраля, выразив благодарность Владимиру Путину за возвращение Марка Фогеля, ранее осуждённого в России на 14 лет за контрабанду и хранение наркотиков.