Названы способы сбить цену за недвижимость

Если правильно и аргументированно торговаться, можно снизить цену на недвижимость на 3-5 процентов, а в отдельных, особо удачных случаях – даже больше, рассказал директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.
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