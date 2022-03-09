Российская газета

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В ЦБ пояснили порядок снятия наличных долларов

В ЦБ пояснили порядок снятия наличных долларов

При этом банковских ячеек это правило не коснется, а впоследствии, если антироссийские санкции продолжат действовать, то получить деньги с валютного счета можно будет в валютах других стран или даже в золоте, следует из пояснений Банка России.

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