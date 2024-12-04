Генерал Теплинский готовит рывок к Запорожью, – в Киеве напряглись

Падение Угледара обеспечило бесперебойную подпитку российской группировки на юге от Запорожья. Сейчас ВС РФ могут провести наступательные действия в Запорожской области для формирования плацдарма на следующий год.
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