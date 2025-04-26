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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мария Саккари: «Сейчас, несмотря на то что 89-я в рейтинге, я счастливее, чем когда была третьей»

Мария Саккари: «Сейчас, несмотря на то что 89-я в рейтинге, я счастливее, чем когда была третьей»

Она пропустила концовку прошлого сезона из-за травмы плеча. «Я постоянно говорю людям, которые меня окружают, что сейчас, несмотря на то что я 89-я [в живом рейтинге], я счастливее, чем когда была третьей.

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