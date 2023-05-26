«Балтийский завод» получил контракт на строительство многофункционального судна атомно-технологического обслуживания проекта 22770

Судостроительное предприятие "Балтийский завод" получило контракт на строительство многофункционального судна атомно-технологического обслуживания (МСАТО) проекта 22770.
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