ВСУ атаковали рынок в херсонских Алешках, погибли семь человек

По информации на данный момент, в результате атаки ВСУ на рынок в населенном пункте Алешки, расположенном в Херсонской области, погибло семь человек, написал губернатор Владимир Сальдо 1 мая в своем Telegram-канале.
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