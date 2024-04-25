Белгородские дети побывали в салехардской конюшне

Детей пригласили совершить увлекательную экскурсию в мир благородных лошадей и познакомиться с другими питомцами комплекса, заодно узнать, как устроена и работает конюшня, условия и правила содержания и кормления лошадей, особенности их тренинга.
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