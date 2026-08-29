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В США начали разработку новых ракет «воздух-воздух» для оснащения беспилотников

В США начали разработку новых ракет «воздух-воздух» для оснащения беспилотников

В США заявили о планах разработать, помимо новой управляемой ракеты «воздух-воздух» (УРВВ) большой дальности AIM-424, компактной УРВВ (Compact Air-to-Air Missile, CAAM) малой дальности, которая будет оптимизирована для размещения как внутри истребителей F-35, так и бе.

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