В США начали разработку новых ракет «воздух-воздух» для оснащения беспилотников

В США заявили о планах разработать, помимо новой управляемой ракеты «воздух-воздух» (УРВВ) большой дальности AIM-424, компактной УРВВ (Compact Air-to-Air Missile, CAAM) малой дальности, которая будет оптимизирована для размещения как внутри истребителей F-35, так и бе.