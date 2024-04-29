МЧС предупреждает об опасности из-за грядущего шторма в Кузбассе

На 29 и 30 апреля в Кузбассе объявлено штормовое предупреждение с похолоданием и грозами.Сильное похолодание, дождь, штормовой ветер и грозы идут в Кузбасс – об этом предупреждают региональные МЧС и синоптики Кемеровского гидрометцентра.