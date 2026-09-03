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Пятый канал

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На Дальнем Востоке запустили четыре крупных объекта при участии Путина

На Дальнем Востоке запустили четыре крупных объекта при участии Путина

Дальний Восток получил мощный импульс для развития. Владимир Путин дал старт сразу нескольким проектам, от которых зависит будущее всей страны.

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