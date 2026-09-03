На Дальнем Востоке запустили четыре крупных объекта при участии Путина

Дальний Восток получил мощный импульс для развития. Владимир Путин дал старт сразу нескольким проектам, от которых зависит будущее всей страны.
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