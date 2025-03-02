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Аппарат Blue Ghost частной американской компании Firefly сел на Луне

Аппарат Blue Ghost частной американской компании Firefly сел на Луне

Космический аппарат Blue Ghost частной американской компании Firefly успешно сел на Луне. Трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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