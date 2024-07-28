"Печальный финал ЧВК "Вагнера": До 80 русских воинов и военкор погибли в Африке, остальные в плену. Раскрыты детали и подробности

На африканском континенте произошла настоящая трагедия. Сообщается, что колонна, состоящая из отлично подготовленных бойцов ЧВК Вагнера и армии Мали попала в засаду местных боевиков.
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