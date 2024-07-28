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"Печальный финал ЧВК "Вагнера": До 80 русских воинов и военкор погибли в Африке, остальные в плену. Раскрыты детали и подробности

"Печальный финал ЧВК "Вагнера": До 80 русских воинов и военкор погибли в Африке, остальные в плену. Раскрыты детали и подробности

На африканском континенте произошла настоящая трагедия. Сообщается, что колонна, состоящая из отлично подготовленных бойцов ЧВК Вагнера и армии Мали попала в засаду местных боевиков.

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Комментарии
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КК
Коля Колянов
Очень жаль ребят,надо было дома остаться. 😢
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17 час.
АВ
Александр Васильчиков
Забыли фамилию генерала написать....Героя России, который виноват...
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17 час.
Ed Red
Видимо распиздяй из своих человечков к руководству прорвался. А ведь не расстреляют, как Мутко, в свое время, вновь дадут покомандовать, пока счет не пойдет на сотни!
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17 час.

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