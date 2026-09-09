Ангела Меркель, экс-канцлер Германии, вновь стала появляться в немецких эфирах. Связано это с тем, что рейтинги ХДС/ХСС стремительно несутся вниз, а «Альтернатива для Германии» выигрывает выборы в одном регионе за другим.
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Свежие комментарии
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Какая же мразь эта Меркель.Из за нее началась эта военная операция, переросшая а затяжную войну.
Теперь этот якорь переворачивает судьбы простых немцев.
В.Бурлаков
"Этот тормоз или якорь, который мы навесили на Россию позволил Украине выстоять в 2022-м." События 2014 года ещё раз подтверждают,договариваться с бывшими или настоящими нацистами,русофобами не благодарное занятие.Как видим, на примере госпожи Меркель, бывшей канцлера ФРГ,прошедшей гитлеровскую реабилитацию в коммунистической партии ГДР.Однако, уже после объединения двух Германий, по решению власовской иуды Горбачёва, в Меркель сработал нацистский код немецкой овчарки."Если бы не действия Меркель в Минске в 2014 году Россия бы совершила бы вторжение на Украину". С русофобским рвением она сумела провести российскую делегацию на минских переговорах, обеспечив формирование украинской нацистской армии.Использовав экономический потенциал стран гитлеровской коалиции,ЕС украинские бандеровцы в 2014 году совершили государственный переворот.Установив в стране нацистский режим спровоцировавший в 2022 году войну с Россией.Учитывая события проходящих в настоящее время в Европе российское руководство не имеет право допустить былые ошибки, надеясь на переговорный метод завершения украинского кризиса !
😡СТАРАЯ СУКA снова начала лаять.
Во вторую навесили так, что восемьдесят лет сидели тихо. Сейчас навесим и тебе, и твоим гей европейским друзьям так, что от упоминания о России будете вздрагивать.
В первую мировую навесили так, что еле унесли.
Что ты дура там нам навесила? У тебя пару раз спиз--ли велосипед, бойцы из группы советских войск находящихся в ГДР, и ты закусилась на всех русских за это. А что мы тебе навесили?
а эта старуха еще подпрыгнит