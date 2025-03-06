Жамнов о Голдобине и Морозове вне заявки на матч: «Сказал, что им нужно поднять функциональную подготовку. Они работают дополнительно»

Форварды «Спартака» не приняли участие в матче с «Куньлунем» (2:3 Б) в Фонбет чемпионате КХЛ. – Вы как-то общались отдельно с Морозовым и Голдобиным? И есть ли понимание, что воспитательные меры подействуют на них правильно? – Да, они сегодня не играли.