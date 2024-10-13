«РВ»: ВС РФ освободили село Левадное в Запорожской области

ВС РФ освободили поселок Левадное, расположенный на границе ДНР и Запорожской области. Известно, что 336-я гвардейская бригада морской пехоты Балтийского флота смогла пройти через украинскую оборону в этом районе, продвинувшись на несколько километров и захватив поселок, установив свой флаг на его северной окраине.
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