«РВ»: ВС РФ освободили село Левадное в Запорожской области

ВС РФ освободили поселок Левадное, расположенный на границе ДНР и Запорожской области. Известно, что 336-я гвардейская бригада морской пехоты Балтийского флота смогла пройти через украинскую оборону в этом районе, продвинувшись на несколько километров и захватив поселок, установив свой флаг на его северной окраине.