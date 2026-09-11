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Американка Сара Боткин хранит диск Мэрайи Кэри, который спас ее 11 сентября

Американка Сара Боткин хранит диск Мэрайи Кэри, который спас ее 11 сентября

Американка Сара Боткин выжила во время терактов 11 сентября 2001 года благодаря тому, что задержалась за покупкой диска Мэрайи Кэри.

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