Американка Сара Боткин хранит диск Мэрайи Кэри, который спас ее 11 сентября

Американка Сара Боткин выжила во время терактов 11 сентября 2001 года благодаря тому, что задержалась за покупкой диска Мэрайи Кэри.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен: ЕС...
- Актриса фильмов д...
- Минпросвещения РФ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым