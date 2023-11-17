Что стало с Аланой Томпсон, которую в 6 лет назвали королевой красоты

Сейчас девушке 16 и она сильно изменилась фото: Getty Images/Noel Vasquez / ContributorПро Алану Томпсон, маленькую Хани БуБу (Honey Boo Boo) телезрители узнали 4 января 2012 года, когда в эфир вышел очередной выпуск шоу «Дети и короны» (Toddlers & Tiaras).
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