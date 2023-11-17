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  • leonid
    Стала королевой бензоколонки.Что стало с Алано...
  • Наталья
    Размалеванный ребенок выглядит мерзостно! Любой!Что стало с Алано...
  • patentlil
    Угу, а не на Западе - сплошная "прелесть"!Что стало с Алано...

Что стало с Аланой Томпсон, которую в 6 лет назвали королевой красоты

Что стало с Аланой Томпсон, которую в 6 лет назвали королевой красоты

Сейчас девушке 16 и она сильно изменилась фото: Getty Images/Noel Vasquez / ContributorПро Алану Томпсон, маленькую Хани БуБу (Honey Boo Boo) телезрители узнали 4 января 2012 года, когда в эфир вышел очередной выпуск шоу «Дети и короны» (Toddlers & Tiaras).

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Комментарии
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p
patentlil
Угу, а не на Западе - сплошная &quot;прелесть&quot;!
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3 час.
Н
Наталья
Размалеванный ребенок выглядит мерзостно! Любой!
Ответить
1 час.
l
leonid
Стала королевой бензоколонки.
Ответить
14 мин.

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