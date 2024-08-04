Где возможны первые заморозки: Вильфанд назвал регионы

МОСКВА, 4 августа, ФедералПресс. Резкое и сильное вторжение холодных воздушных масс на территорию Якутии и Магаданской области привело к тому, что в некоторых районах уже в начале августа пройдут заморозки.
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