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ВУЗы Сухопутных войск осуществляют опережающую подготовку будущих офицеров

ВУЗы Сухопутных войск осуществляют опережающую подготовку будущих офицеров

Курсанты успешно отрабатывают учебные задачи на современной тренажерной базе, что позволяет повысить интенсивность проводимых мероприятий боевой подготовки, а также сократить финансовые расходы на подготовку специалистов.

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