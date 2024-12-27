Ещё одна жертва информационной войны. Как это остановить?

СМИ сообщают об очередном случае помешательства: Во владимирском городе Гусь-Хрустальный 50-летний мужчина за рулëм УАЗ «Патриот» разогнался, снëс ворота забора и влетел в двери главного входа здания бывшего военкомата.
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