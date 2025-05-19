FT: лидеры Европы были ошеломлены итогом переговоров Трампа и Путина

Высказывания Дональда Трампа после переговоров с Владимиром Путиным могут свидетельствовать о его готовности отказаться от посреднической роли в урегулировании украинского конфликта, пожертвовав интересами Киева.
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