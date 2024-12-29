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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Состоялся финал турнира «Локо Лига. Новогодний кубок». ШСК «Спартанец» победил

Завершился фиджитал-турнир «Локо Лига. Новогодний Кубок», который проходил в манеже «Локомотива». В турнире приняли участие 16 команд из общеобразовательных школ Восточного округа, которые сформировали ребята в возрасте от 9 до 11 лет.

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