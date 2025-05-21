Zero Hedge
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Zero Hedge

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David Sacks' Lieutenant Explains The Real Reason Why Trump's AI Deal With UAE Is A Yuge Win For America

David Sacks' Lieutenant Explains The Real Reason Why Trump's AI Deal With UAE Is A Yuge Win For America Sriram Krishnan, Senior White House Policy Advisor on Artificial Intelligence, joined the Monday edition of TBPN to explain why the U.

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