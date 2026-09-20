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Царьград

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Ива Йович выиграла WTA 500 в Гвадалахаре, защищая титул

Ива Йович выиграла WTA 500 в Гвадалахаре, защищая титул

Американская теннисистка Ива Йович защитила титул в Гвадалахаре и вновь выиграла турнир WTA 500, победив Пейтон Стирнс со счетом 6:4, 6:2.

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