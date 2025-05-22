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Царьград

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Армия Южной Кореи: Эсминец КНДР лёг на бок после неудачного спуска на воду

Армия Южной Кореи: Эсминец КНДР лёг на бок после неудачного спуска на воду

Объединенное командование начальников штабов армии Южной Кореи утверждает, что спуск был неудачным.Новый эсминец КНДР после неудачного спуска на воду лежит на боку, утверждают в Объединенном командовании начальников штабов (ОКНШ) Корейской республики.

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