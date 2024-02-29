Бактерии Тибета являются источником природных антибиотиков

Исследователи из России и Китая обнаружили, что бактерии, обитающие в почвах и соленых озерах Тибета, способны вырабатывать природные антибиотики, — сообщили в пресс-служба «Сколтеха» (входит в группу ВЭБ.
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