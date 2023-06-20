Центробанк в 7 раз повышает тариф ОСАГО для грузовиков из «недружественных» стран

Речь идет о транспортных средствах, зарегистрированных в «недружественных» странах, которые въезжают в Россию — в настоящее время на них нужно покупать полис ОСАГО, при расчете стоимости которого действует единый территориальный коэффициент 1,7.
Речь идет о транспортных средствах, зарегистрированных в «недружественных» странах, которые въезжают в Россию — в настоящее время на них нужно покупать полис ОСАГО, при расчете стоимости которого действует единый территориальный коэффициент 1,7.
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