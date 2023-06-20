Авто - Мото - Новости

5 подписчиков

Свежие комментарии

  • Николай Калашников
    Работа мотора напоминала выхлоп очень древней старушки, мотор настройки практически не держал. Железо кузова сгничал...1994 ЗАЗ 968 «Зап...
  • Герасим
    Клубный сервис сомнительный разборщик в последнее время, а вот гранд витара да, машина неубиваемая, едет хорошо по лю...Внедорожники до м...
  • Герасим
    Веста за 2.4 миллиона, спасибо конечно, но с такими ценами проще японца взять, та же витара стоит примерно столько же...АвтоВАЗ приступил...

Центробанк в 7 раз повышает тариф ОСАГО для грузовиков из «недружественных» стран

Центробанк в 7 раз повышает тариф ОСАГО для грузовиков из «недружественных» стран

Речь идет о транспортных средствах, зарегистрированных в «недружественных» странах, которые въезжают в Россию — в настоящее время на них нужно покупать полис ОСАГО, при расчете стоимости которого действует единый территориальный коэффициент 1,7.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх