Евросоюз против Израиля. Что случилось?

Европейский союз собирается ввести санкции против членов правительства Израиля. Наложение ограничительных мер в отношении израильских властей рассматривается из-за беспорядков в палестинской деревне Джит.
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