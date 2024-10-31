Детский сад обязан выплатить компенсацию семье ребенка после того, как он получит травму

В результате несчастного случая, произошедшего в апреле 2024 года на территории одного из детских садов Новокиевского Увала Мазановского района Амурской области, шестилетняя девочка получила серьезные повреждения - она сломала нос после падения и столкновения с железным турником во время прогулки.