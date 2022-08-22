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Российские экипажи армейской авиации ЦВО нанесли авиационный удар по укрепленным позициям, технике и живой силе ВСУ

Российские экипажи армейской авиации ЦВО нанесли авиационный удар по укрепленным позициям, технике и живой силе ВСУ

Летчики разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 группировки войск Центрального военного округа применили 80-мм неуправляемые авиационные ракеты.

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