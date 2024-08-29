В Омске вандал разгромил теплую остановку у «Кристалла» в Нефтяниках: момент попал на видеокамеры. Он разбил стеклопакет входной двери остановочного комплекса, вырвал доводчик.
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В Омске вандал разгромил теплую остановку у «Кристалла» в Нефтяниках: момент попал на видеокамеры. Он разбил стеклопакет входной двери остановочного комплекса, вырвал доводчик.