Свою последнюю роль Евгения Брик сыграла в сериале "Дети", который скоро покажут

По словам режиссёра этого проекта, героиня Брик в сериале мечтает о ребенке, но никак не может забеременеть — и решается на процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), узнав о тяжелой болезни мужа, - анонсировала Званцева в интервью kp.