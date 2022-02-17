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Свою последнюю роль Евгения Брик сыграла в сериале "Дети", который скоро покажут

Свою последнюю роль Евгения Брик сыграла в сериале "Дети", который скоро покажут

По словам режиссёра этого проекта, героиня Брик в сериале мечтает о ребенке, но никак не может забеременеть — и решается на процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), узнав о тяжелой болезни мужа, - анонсировала Званцева в интервью kp.

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