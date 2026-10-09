Путин: товарооборот России и СНГ в 2025 году превысил $110 млрд

Товарооборот России и СНГ в 2025 году превысил 110 миллиардов долларов. За первую половину текущего года товарооборот прибавил еще 19%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ynet узнал об «ад...
- Десять агентов по...
- ВН Ярославский: круп...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым