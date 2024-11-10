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Депутат Дубинский запросил объяснение о пропаже законопроекта о состоянии войны на Украине

Депутат Дубинский запросил объяснение о пропаже законопроекта о состоянии войны на Украине

Оппозиционный депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский обратился к спикеру парламента Руслану Стефанчуку с "простым запросом" по поводу исчезновения законопроекта №7114, касающегося объявления состояния войны на территории страны.

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Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за свои преступления против человечества пожизненно в тюрьмах...
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19 час.
Люся Люся
Зачем писать тут глупости? Как можно открыть уголовное дело на Зелю  и его банду , пока он у власти? Выборы нужны, но это пока нереально.
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19 час.

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