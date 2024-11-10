Депутат Дубинский запросил объяснение о пропаже законопроекта о состоянии войны на Украине

Оппозиционный депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский обратился к спикеру парламента Руслану Стефанчуку с "простым запросом" по поводу исчезновения законопроекта №7114, касающегося объявления состояния войны на территории страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии