Депутат Дубинский запросил объяснение о пропаже законопроекта о состоянии войны на Украине

...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за свои преступления против человечества пожизненно в тюрьмах...

Люся Люся

Зачем писать тут глупости? Как можно открыть уголовное дело на Зелю и его банду , пока он у власти? Выборы нужны, но это пока нереально.