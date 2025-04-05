Титов назвал пошлины Трампа оздоровлением экономики России

Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов в беседе с ТАСС назвал введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины оздоровлением экономики России.
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