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Титов назвал пошлины Трампа оздоровлением экономики России

Титов назвал пошлины Трампа оздоровлением экономики России

Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов в беседе с ТАСС назвал введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины оздоровлением экономики России.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Тарифы не затронули тех, кого Трамп побаивается! И усугублять отношения не хочет.
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