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Глюкоза сбежала? Певица уехала в другую страну после череды скандалов

Глюкоза сбежала? Певица уехала в другую страну после череды скандалов

Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная под сценическим именем Глюкоза, продолжает удивлять своих поклонников и привлекать к себе внимание публики.

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Комментарии
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Ж
Жанна
Горе то какое)))
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