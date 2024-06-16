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Бывший агент ЦРУ Джонсон: конфликт на Украине достиг поворотного момента

Бывший агент ЦРУ Джонсон: конфликт на Украине достиг поворотного момента

Бывший агент Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон в эфире Dialogue Works в воскресенье, 16 июня, выразил мнение, что конфликт на Украине к настоящему моменту достиг поворотного момента.

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