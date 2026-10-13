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Следственное управление напоминает несовершеннолетним об уголовной ответственности за приобретение и передачу другому лицу банковской карты или доступа к ней за вознаграждение для неправомерных операций

Следственное управление напоминает несовершеннолетним об уголовной ответственности за приобретение и передачу другому лицу банковской карты или доступа к ней за вознаграждение для неправомерных операций

Следственное управление СК России по Ивановской области разъясняет опасность участия в «дропперских» схемах и неотвратимость наказания.

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